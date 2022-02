Steunacties voor Oekraïne in Nederland: 'Ik moet helpen, ik moet iets doen'

Nu de oorlog in Oekraïne is begonnen, zetten de bekende organisaties grootschalige hulpacties in gang in Nederland. Zo haalden Stichting Vluchteling en het Rode Kruis in een dag tijd 1,5 miljoen euro op voor hulp aan Oekraïne. Er zijn ook Nederlanders die zich geroepen voelen om zelf iets op touw te zetten, om te demonstreren of op een andere manier stil te staan bij Oekraïne. Een greep uit de verschillende acties.

'Mijn roep om te helpen'

"Het is mijn roep om te helpen. Met mijn gedachten ben ik daar", zegt Angelina Kucheruk uit Rotterdam. Met haar organisatie "Oekraïense Gemeenschap in Nederland" regelt ze al een aantal jaar humanitaire hulp voor Oekraïne. De laatste dagen is ze druk met het inzamelen van medische hulpgoederen om die te laten transporteren naar haar geboorteland.

De broer van Kucheruk woont nog in Oekraïne en gaat vechten voor zijn land. "De oorlog is heel emotioneel voor mij", zegt ze daarover. "Ik wil hier, vanuit Nederland, alles doen om te helpen. Onze organisatie is natuurlijk niet zo groot als bijvoorbeeld het Rode Kruis, we zijn klein. Maar dat maakt niet uit, we doen wat we kunnen."

De 64-jarige Kucheruk krijgt donaties van Nederlandse organisaties, en veel appjes en andere steunbetuigingen van Nederlandse vrienden. "Iedereen leeft mee. Het is een fijn gevoel, dat je niet alleen bent."

Truckers delen pakketten uit

Vrachtwagenchauffeur Aschwin Cannoo wil zijn Oekraïense collega's in Nederland een "hart onder de riem" steken. "Ik hoorde dat sommigen helemaal niet meer bij hun geld kunnen. En ze zitten tegelijkertijd ook met familie die daar zit, waar ze nauwelijks contact mee kunnen krijgen", zegt Cannoo in het NOS Radio 1 Journaal.

Hij hoorde via een vriend over de situatie van Oekraïense vrachtwagenchauffeurs. "Dus ik dacht; wacht eens even, dat zijn wel onze collega's. We moeten wat doen."

Op parkeerplaats De Poppe, vlak bij Oldenzaal, houdt hij een hulpactie: er worden voedselpakketten met broden, water en sinaasappels geleverd. Zelf zorgt Cannoo voor grote maaltijden. "Krachtvoer, zoals pasta. Eten waar ze lange tijd op kunnen teren."

De vrijwilligers horen schrijnende verhalen van de chauffeurs: