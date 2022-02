Mysterieuze dumping van sinaasappelen in de Betuwe

Wie heeft er honderden, misschien wel duizenden sinaasappelen gedumpt in de Betuwe? Voor die vraag staat de politie nadat vanochtend drie sloten bij Echteld, Zoelen en Beusichem vol lagen met de citrusvrucht.

Het was hobbyfotograaf Diana van Dijk die de sinaasappelen vanochtend als eerste zag liggen. Bij mist is het vaak fantastisch fotograferen, zegt ze. Maar in dit geval werd ze toch verrast door wat ze aantrof.

"De sinaasappelen lagen op drie plekken in de sloot. En ik hoor net dat ze ook nog op een andere plek in de Betuwe liggen", vertelt ze bij Omroep Gelderland. "En waarom? Geen enkel idee."

"Ik weet wel dat er veel afval wordt gedumpt in het buitengebied. Keukens. Tuinhuisjes. Koelkasten, Je komt van alles tegen. Kippen of hanen zie ik ook rondlopen; mensen hebben die eerder aangeschaft als hobby maar willen ze daarna niet meer hebben en dumpen ze", aldus Van Dijk. "Maar zo veel sinaasappelen? Dat is een beetje bizar."