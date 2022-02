Man (28) opgepakt na gewelddadige dood Haagse vrouw

De politie heeft een 28-jarige Rotterdammer aangehouden die zich op het bureau had gemeld vanwege de dood van een vrouw in Den Haag.

De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de gewelddadige dood van de 24-jarige vrouw. Zij werd gistermiddag gevonden in een huis aan de Van Maanenkade. De politie vermoedt dat het gaat om een misdrijf in de relationele sfeer, meldt Omroep West.

Nadat de verdachte zich op het bureau had gemeld, gingen agenten kijken in het gebouw en troffen zij het slachtoffer aan. Volgens de politie was zij "overleden aan verwondingen van een geweldsincident".

De politie doet nog onderzoek in de woning. De verdachte zit vast en zal later worden voorgeleid aan een rechter-commissaris.