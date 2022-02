Wat zijn Stinger-luchtdoelraketten die Nederland naar Oekraïne stuurt?

"Je kunt er naderende vliegtuigen, drones en helikopters mee tegenhouden", legt defensiespecialist Peter Wijninga uit. "Stingers zijn voor Nederlandse begrippen verouderd, maar wel nog uitstekend te gebruiken en effectief. Wij gebruiken nu andere middelen, die gekoppeld zijn aan radarsystemen." Omdat het in die zin overtollig materieel betreft, hadden de Stingers volgens Wijninga eerder naar Oekraïne gestuurd kunnen worden.

Ook Dick Zandee, defensiedeskundige van Instituut Clingendael, heeft twijfels bij het moment dat de raketten verstuurd worden. "De vraag is of ze nog op tijd zijn. Rusland zet nu veel goed getrainde luchtlandingstroepen in die per helikopter over vliegen, omdat wegen slecht begaanbaar zijn. Dit is het moment om die Stingers in te zetten, maar dan moet je ze dus wel nu hebben."

Vooral niet inbinden

Defensie erkent dat Nederland kampt "met logistieke uitdagingen" in de levering van goederen die eerder zijn toegezegd, zoals helmen, scherfvesten en scherpschuttersgeweren. Hoe moeten de raketten aan de Oekraïense troepen worden overgedragen? Beide deskundigen kunnen dat niet met zekerheid zeggen, maar gaan ervan uit dat het transport inmiddels in gang is gezet.

Hierbij merkt Wijninga op dat de Pools-Oekraïense grens gewoon open is. "Er zullen opstoppingen zijn met vluchtelingen, en Oekraïne zal goed in de gaten houden of mannen van weerbare leeftijd de grens over willen gaan. Daarbij houdt Polen natuurlijk ook goed in de gaten wie er binnenkomt. Dat zorgt voor vertraging, maar dat wil niet zeggen dat er niets de grens over kan."

Deze nieuwe toezegging aan Oekraïne zou een reactie kunnen oproepen van de Russen, zegt Wijninga. "Hoewel het hier puur om verdedigingswapens gaat, is het mogelijk dat Rusland van zich laat horen. Maar dat moet je zien als nieuwe intimidatie. Denk ook aan de Russische ambassadeur, die onlangs terloops met kernwapens dreigde. omdat hij weet dat Nederlanders bang zijn voor een kernoorlog. Dan binden ze wel in, denken de Russen. Daarom zou ik zeggen dat we vooral niet in moeten binden."