Steeds meer landen steunen verbanning Rusland uit betalingssysteem Swift

Binnen de Europese Unie neemt de steun verder toe voor de maatregel om Rusland uit het internationale betalingssysteem Swift te verbannen. Italië was één van de dwarsliggers, maar dat land liet vanochtend weten dat het "iedere stap om Rusland van het systeem af te sluiten steunt". Premier Draghi sprak over de kwestie vanochtend met de Oekraïense president Zelensky.

Andere dwarsliggers zouden Hongarije, Cyprus en Duitsland zijn. Maar de Cypriotische minister van Financiën schrijft in een tweet dat zijn land geen bezwaren heeft tegen de Swift-maatregel. "Alles ligt nog op tafel", meldt hij.

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken ontkent ook dat zijn land sancties tegen Rusland over Swift blokkeert. In een bericht op Facebook haalt minister Szijjarto uit naar politici en media. Die verkondigen volgens hem ten onrechte dat de Hongaren de sanctie blokkeren. "Laat het heel duidelijk zijn", zegt hij. "Dit is niet waar. We hebben ons nooit uitgesproken tegen welk sanctievoorstel dan ook. We hebben niets geblokkeerd." De minister spreekt van nepnieuws.

De uitsluiting van Swift is een van de zwaarst mogelijke sancties zijn die het Westen tegen Rusland kan inzetten. Feitelijk betekent dat het Rusland wordt afgesloten van de internationale financiële markten. Banken wereldwijd gebruiken het systeem voor internationale financiële transacties. Afsluiting ervan maakt betalen en overschrijven een stuk lastiger.

Duitsland als dwarsligger

Alleen in Duitsland lijkt het bezwaar over het uitsluiten van Rusland uit het betalingssysteem nog overeind te staan. De Duitse regering wijst erop dat een aanzienlijk deel van het Duitse gas en steenkool afkomstig is uit Rusland. Duitsland importeert zo'n 55 procent van zijn gas uit Rusland en vreest dat de levering daarvan in gevaar komt als Rusland inderdaad uit Swift wordt gezet.

Minister Baerbock van Buitenlandse Zaken zei gisteren tegen de tv-zender ARD dat de maatregel het onmogelijk maakt om mensenrechtenorganisaties vanuit het buitenland te ondersteunen. Ook zouden "Russische studenten in het buitenland geen geld meer over kunnen maken naar hun oma". Bovendien zei bondskanselier Scholz eerder dat er nog sancties mogelijk moeten blijven "zodat je in een nieuwe situatie ook nog kunt ingrijpen".

Binnen de Duitse coalitie neemt de druk echter toe om ook in te stemmen met de sanctie. Zo zegt de voorzitter van de invloedrijke jongerentak van regeringspartij SPD, de Jusos, dat Duitsland er niet voor moet terugdeinzen om alle mogelijke sancties te nemen. "Daartoe behoort zeker ook het uitsluiten van Rusland van het Swift-systeem."

Later vandaag praten de Litouwse president Nausėda, premier Morawiecki van Polen en bondskanselier Scholz van Duitsland met elkaar in Berlijn. De woordvoerder van de Poolse regering zegt dat Europese Unie "onmiddellijk een pakket met zeer zware sancties" tegen Rusland moet introduceren. Er zijn al wel sancties van kracht, maar die gaan volgens onder meer de Oekraïense president Zelensky en veel andere EU-landen niet ver genoeg.

Bekijk hier hoe het Swift-systeem in elkaar zit: