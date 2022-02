De nacht is terug en in Groningen voelt dat 'heerlijk'

Na bijna twee jaar lockdowns en beperkende coronamaatregelen, was het vannacht weer stampvol in het Groningse uitgaansgebied. De kroegen waren allemaal open, de sfeer uitgelaten.

"Het voelt heerlijk. Mooi toch, of niet?" zegt Anita Makken van Bar Players bij RTV Noord. "Voor mijn gevoel is dit vijf jaar geleden", zegt een van haar gasten, vlak voordat hij luidkeels meezingt met Het is een nacht van zanger Guus Meeuwis.

De nacht is terug. Dat was vannacht overal in Nederland zo, maar in Groningen deden ze er een schepje bovenop. De stad laat zich erop voorstaan dat er nooit sluitingstijden gelden. Om middernacht is het net zo druk als om 03.00 uur. "We gaan tot 07.00 uur door!", klinkt het in de Poele- en in de Peperstraat, om de hoek bij de Grote Markt.

De wereldproblemen zijn even ver weg. Er staan rijen mensen voor de deuren van de nachthoreca, omdat ze worden gecontroleerd op een negatieve zelftest. In de cafés klinkt de muziek luid als vanouds.

Nog wennen

Een politieman, tot voor kort nog belast met het controleren van naleving van de anderhalvemeterregel en mondkapjes, geniet zichtbaar. "Wij waren er ook weer aan toe", zegt hij. "Eindelijk weer wat leven op straat. En het verloopt tot nu toe rustig, ik denk dat iedereen blij is dat ze weer op stap mogen."

Terwijl sommige mensen nog even moeten wennen aan het grote aantal mensen, er her en der een lachgasballon wordt genuttigd en de snackbars zich opmaken voor de drukste nacht sinds tijden, klinkt binnen - heel toepasselijk - het lied van de Zaanse volkszanger Wolter Kroes: We zijn er weer bij en dat is pri-hi-ma.