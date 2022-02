Dode en gewonde bij botsing in de mist in Salland

Bij een botsing in dichte mist in Salland is vanochtend een automobiliste om het leven gekomen. Zij botste op een dijk in het grensplaatsje Bruchterveld op een tegenligger. De bestuurder van die auto moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis.

Het ongeluk op de smalle Broekdijk vond plaats rond 10.00 uur. De oorzaak wordt onderzocht, meldt RTV Oost. Duidelijk is dat het mistig was. Het KNMI had ook code geel afgegeven voor gevaarlijke rijomstandigheden door dichte mist.

Bij het ongeluk belandde een van de twee auto's op de kop in de sloot langs de weg. In die auto zaten naast de bestuurder die gewond raakte ook twee kinderen. Die zijn bij het ongeluk ongedeerd gebleven.