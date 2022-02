VS, VK en EU treffen Poetin en Lavrov persoonlijk met sancties

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie stellen sancties in tegen de Russische president Poetin en minister Lavrov van Buitenlandse Zaken. Tot nu toe waren de sancties tegen Rusland vooral gericht op de entourage van Poetin, omdat zulke persoonlijke sancties de diplomatie in de weg zouden staan.

De banktegoeden van Poetin en Lavrov in de VS, het VK en de EU worden bevroren. "Na Loekasjenko van Belarus en Assad van Syrië is Poetin de derde regeringsleider tegen wie sancties door de EU zijn uitgevaardigd", zei EU-buitenlandchef Borrell bij de bekendmaking van de strafmaatregelen.

Onderdeel van de Amerikaanse sancties is een inreisverbod voor Poetin en Lavrov, zegt Witte Huiswoordvoerder Psaki. De precieze details van zo'n inreisverbod worden nog bekendgemaakt. De EU stelt nog geen reisbeperkingen in. Poetin en Lavrov blijven welkom in de EU om eventuele diplomatieke besprekingen niet in de weg te zitten.

Volgens Borrell zal Rusland door de sancties steeds verder geïsoleerd raken en kan het land een enorme inflatie verwachten. De EU zal met een derde pakket strafmaatregelen komen als het geweld in Oekraïne doorgaat, waarschuwt Borrell. Volgens hem lijkt het er nu op dat Rusland de Oekraïense regering van president Zelensky wil vervangen door een Russisch-gezind regime.

Banktegoeden bevroren

De strafmaatregelen zijn ook gericht tegen Russische banken, energiebedrijven en de luchtvaartindustrie. De export van sommige hightechproducten wordt aan banden gelegd. Ook worden de tegoeden van een serie Russische overheidsfunctionarissen op banken in de EU bevroren.

Vooralsnog is er geen meerderheid om Rusland de toegang tot het internationale betaalsysteem Swift te ontnemen. De Europese ministers van Financiën hebben al wel de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie verzocht te onderzoeken wat de gevolgen van zo'n stap zouden zijn.

Sommige lidstaten zijn huiverig om Rusland via Swift te treffen, omdat het Europese bedrijfsleven daar ook last van krijgt. Ook voor burgers wordt het moeilijk om nog geld over te maken naar bijvoorbeeld familie in Rusland.