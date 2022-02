Duitse priester die kinderen misbruikte gaat 12 jaar de cel in

Een Duitse rooms-katholieke priester is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf omdat hij meerdere kinderen heeft misbruikt. In totaal heeft de man zich schuldig gemaakt aan ruim 110 misdaden in de periode tussen 1993 en 2018.

In 23 gevallen was volgens de rechtbank in Keulen sprake van een ernstige vorm van kindermisbruik. Het jongste slachtoffer van de nu 70-jarige man was negen jaar oud, schrijft persbureau Reuters. Drie van de misbruikte kinderen zijn nichtjes van de dader.

Een van de slachtoffers vertelde in de rechtszaal nog elke dag last te hebben van wat haar is aangedaan. Ze heeft onder meer last van slaapstoornissen, depressie, paniekaanvallen, anorexia en complexe posttraumatische stressstoornissen.

"Je was een absolute vertrouwenspersoon, een peetvader, een vertegenwoordiger van God op aarde, de kinderen hebben hun hart voor je geopend", zei het slachtoffer in de rechtszaal, aldus de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

Duizend kinderen misbruikt

Deze rechtszaak is de nieuwste in een langlopend schandaal dat de Duitse katholieke kerk heeft geschokt. De aartsbisschop van Keulen verwelkomde het vonnis. "We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dergelijke misdaden, zoals ze hier al tientallen jaren gebeuren, niet langer kunnen gebeuren", zei hij.

De katholieke kerk worstelt wereldwijd met misbruikschandalen. Vier jaar geleden werd bekend dat in de Amerikaanse staat Pennsylvania driehonderd priesters ruim duizend kinderen misbruikten. Ook in Nederland kwam kerkelijk misbruik aan het licht.