Volodymyr Zelensky: van komiek naar 'doelwit #1'

"Ze vertellen jullie dat wij nazi's zijn. Hoe kan een land bestempeld worden als nazistaat als we 8 miljoen levens hebben opgeofferd om het nazisme te vernietigen? Hoe kan ik een nazi zijn, als mijn grootvader de oorlog heeft overleefd als militair in het Sovjetleger?" Wanneer Volodymyr Zelensky donderdagochtend in een tv-toespraak de Tweede Wereldoorlog aanhaalt, doet hij dit bewust in het Russisch. De 9 minuten durende toespraak is een laatste poging om Russen ervan te overtuigen dat Oekraïne niet de vijand is. Dat Oekraïne geen aanval op de Donbas gepland heeft en dat daar geen genocide plaatsvindt op Russen of de Russischtalige bevolking.

"Maar als wij worden aangevallen, als ze ons land proberen af te nemen, onze vrijheid, onze levens en de levens van onze kinderen, dan zullen we ons verdedigen", waarschuwde Zelensky in dezelfde toespraak. "Als jullie ons aanvallen, zullen jullie onze gezichten zien, niet onze ruggen." De boodschap blijkt tevergeefs, want de bombardementen van Rusland zijn dan al begonnen.

Bekijk hier volledige speech die Zelensky kort na de Russische inval hield: