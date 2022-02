Scholen krijgen twee jaar langer om coronageld in te zetten

Scholen krijgen twee jaar langer de tijd om een bedrag van 5,8 miljard euro in te zetten voor ondersteuning van leerlingen die in coronatijd leerachterstanden hebben opgelopen. Ook in de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 kunnen ze er nog gebruik van maken.

Minister Wiersma wil de scholen meer tijd geven om "de basis" van leerlingen "te versterken met bewezen effectieve maatregelen". Wel zal het geld anders worden verdeeld. Middelbare scholen krijgen meer geld per leerling dan basisscholen, omdat zij langer dicht zijn geweest.

"Ik wil dat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen, ongeacht corona", zegt Wiersma. "Dat begint met een stevige basis: goed leren lezen, schrijven en rekenen, met oog voor het welzijn van leerlingen."