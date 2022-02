Aanvallen op Kiev gaan door, EU eens over sancties met 'maximale impact'

De Oekraïense president Zelensky zei gisteravond nog steeds in Kiev te zijn en daar te blijven: "Mijn familie is ook in Oekraïne." De dreiging voor hem is groot, zei hij in een toespraak: "De vijand heeft mij als doelwit nummer één gemarkeerd. Mijn familie is doelwit nummer twee. Ze willen Oekraïne politiek vernietigen door het staatshoofd te vernietigen."

Internationaal voelt Zelensky zich alleen staan. Hij deed een hartenkreet aan de NAVO om zijn land als lid toe te laten tot het bondgenootschap, maar zei nul op het rekest gekregen te hebben. "Maar we zijn niet bang. Nergens voor. We zijn niet bang om ons land te verdedigen. We zijn niet bang voor Rusland. We zijn niet bang om met Rusland te praten."

Hij probeerde ook andere bondgenootschappen aan te spreken. Zelensky deed een beroep op acht Oost-Europese bondgenoten om een anti-oorlogscoalitie te beginnen, na een gesprek met de Poolse president Duda. Het gaat om Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije. In 2014 vormden ze met Oekraïne de Boekarest Negen, in reactie op de Russische annexatie van de Krim.

"Ik heb gevraagd om defensieve steun, sancties, druk op de agressor. Samen moeten we Rusland een de onderhandelingstafel krijgen", aldus Zelensky,

Zelensky spreekt de NAVO aan: