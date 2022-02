In beeld: Oekraïners schuilen in metrostations voor geweld

Nu veel Oekraïense steden worden opgeschrikt door explosies en inslagen, zoeken mensen toevlucht onder de grond. Daar hopen ze veilig te zijn voor het geweld buiten. Via persfotografen en sociale media komen steeds meer beelden naar buiten van hoe Oekraïners schuilen in metrostations van steden als Kiev en Charkov.

Dit is een foto uit Charkov. Degene die deze maakte schrijft erbij: "Dit zijn mensen. Ze wonen in Charkov. Deze nacht brengen ze door in de metro."