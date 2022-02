Op sociale media is het Russische tegengeluid wél te horen

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

Sociale media als Facebook zijn vooral sinds de massale protesten in Moskou van 2011-2012 een belangrijk platform voor kritische stemmen en politieke discussies in Rusland. De verslagenheid en woede over de Russische aanval op Oekraïne is evenwel bijzonder. De militaire operatie heeft vrijwel niemand onberoerd gelaten, met als gevolg dat ook mensen die normaal bijvoorbeeld foto's van honden of katten delen, nu uiting geven aan die gevoelens.

Veel Russen spreken hier van 'de donkerste dag in hun leven'. Een grootschalige oorlog met buurland Oekraïne is iets dat heel veel mensen niet echt voor mogelijk hadden gehouden.

Wat de aanval in bredere lagen van de bevolking teweeg heeft gebracht is nog lastig te zeggen, dat zullen nieuwe opiniepeilingen binnenkort uitwijzen. Eerder deze week leek een meerderheid nog in te stemmen met de erkenning van de zogeheten volksrepublieken Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne.

Online kreeg een van de vele petities tegen de oorlog in vijf uur tijd meer dan 270.000 steunbetuigingen.