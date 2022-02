Kan de Russische economie het wel hebben, zo'n oorlog met Oekraïne?

Rusland is qua grondgebied het grootste land ter wereld, maar qua economie is het relatief gezien een kleintje. De Russische economie bedroeg vorig jaar zo'n 1033 miljard euro. Dat is eigenlijk maar iets groter dan Nederland (850 miljard euro), maar kleiner dan bijvoorbeeld Spanje (1200 miljard) en meer dan drie keer kleiner dan Duitsland (3500 miljard).

"De economie van Rusland draait op de export van grondstoffen, niet alleen olie en gas, maar ook metalen, graan en meer", zegt Hans van Cleef, energie-econoom bij ABN Amro. In 2021 waren olie en gas goed voor meer dan helft (55%) van de uitvoer, en voor bijna de helft (45%) van de staatsinkomsten. "Energie is een belangrijk onderdeel van die export, Rusland is een van de grootste gas- en olieproducenten ter wereld."

Van Cleef noemt het niet erg waarschijnlijk dat de export van gas en olie van Rusland naar het Westen stil komt te liggen. "Ook in het verleden, bijvoorbeeld tijdens de annexatie van de Krim, zijn de fysieke energieleveringen nooit geraakt. Men blijft daar altijd ver van."

Maar mocht het toch zover komen, dan worden zowel Europa als Rusland getroffen. "Want wij in Europa hebben dat gas nodig en Rusland is afhankelijk van onze betalingen", aldus Van Cleef.

De grondstoffeneconomie van met name de olie- en gasproductie heeft Rusland de afgelopen jaren veel opgeleverd, versterkt door hogere prijzen. Daardoor beschikt het land over enorme financiële buffers. De valuta- en goudreserves zijn aangedikt tot 630 miljard dollar en in het staatsinvesteringsfonds zit 174 miljard dollar.