Gijzelnemer bezat eerder stroomstootwapens, had mogelijk psychische problemen

Bijzondere voorwaarde bij beide veroordelingen in 2020 was dat A. zich zou laten behandelen in een kliniek die gespecialiseerd is in psychiatrische problematiek, verslavingen en persoonlijkheidsstoornissen. Ook moest hij op zoek naar een dagbesteding. In de stukken staat niet waarvoor hij behandeld moest worden.

Psychische problemen

Mogelijk kampte A. met psychische problemen, constateerde de reclassering tijdens de rechtszaak rond het 16-jarige meisje, maar daar is toen geen onderzoek naar gedaan. Wel werd gewaarschuwd voor recidivegevaar.

De reclassering zag een "gedragspatroon" en omschreef A. als iemand met weinig zelfinzicht, die zichzelf snel als slachtoffer zag en vaak het gevoel had dat hij oneerlijk werd behandeld. Het Openbaar Ministerie wilde Abdel Rahman A. drie maanden de cel in hebben, maar de zaak eindigde opnieuw met een taakstraf, ditmaal van 60 uur.

Wel legde de rechtbank een maand voorwaardelijke gevangenisstraf op, als stok achter de deur tegen nieuwe misstappen. Ook mocht hij drie jaar lang geen contact meer hebben met het slachtoffer. Een maand later, in juni 2021, kreeg hij ook nog een straf van het OM opgelegd, maar het is onduidelijk waar deze zaak over ging.

Cryptovaluta

Vanaf dat moment leek A. op het rechte pad te blijven, tot afgelopen dinsdag. Toen gijzelde hij een Bulgaarse man in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam. Hij hield hem onder schot met vuurwapens, droeg explosieven en eiste 200 miljoen aan cryptovaluta.

