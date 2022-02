Verplaatsingen militair materieel in Nederland: wat gebeurt er en waarom?

Premier Rutte liet vanochtend weten dat er de komende weken meer militaire verplaatsingen zijn in Nederland. Die komen voort uit NAVO-plannen die bij bedreigingen in werking treden, zei de premier. Minister Ollongren van Defensie gaf later wat meer uitleg: het gaat erom gereed te zijn om in actie te komen in NAVO-verband, mocht dat nodig zijn. Ze benadrukte dat de NAVO een "defensieve organisatie" is.

Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht zijn de verplaatsingen van troepen en materieel nodig voor oefeningen. Die gaan de komende weken plaatsvinden. Waar kan Defensie nog niet zeggen, maar wel dat het gaat om gezamenlijke oefeningen van landmacht, marine en luchtmacht.

Verhoogde paraatheid

Daarnaast staan Nederlandse eenheden van de NATO Response Force klaar. Op verzoek van de NAVO kunnen eenheden van de landmacht, schepen en vliegtuigen eerder ingezet worden. Defensie gaat de paraatheid verhogen en de reactietijden verlagen. Personeel en materieel worden erop voorbereid om de kazernes sneller te kunnen verlaten en ervoor te zorgen dat munitie en reserveonderdelen klaarliggen. "Voorraden moeten van de ene naar de andere plek, dat ga je zien", aldus de woordvoerder.

Daarnaast is Nederland een belangrijk doorvoerland. Als andere NAVO-bondgenoten zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada besluiten extra troepen in te zetten, kunnen ze via Nederland doorreizen naar Oost-Europa. Materieel zal via dan de haven gaan, personeel vooral met luchttransport.

"We zijn een belangrijke doorvoerhaven voor Amerikaanse materieel", zegt voormalig Commandant van de Koninklijke Landmacht Mart de Kruif. "We hebben veel Amerikaans materieel in Limburg staan, in een depot. Je hoeft de mensen alleen in te vliegen en de Amerikanen rijden er dan mee door de poorten."

Verschepen van tanks

Burgemeester Aboutaleb liet vanochtend weten dat de Rotterdamse haven een nog grotere rol kan krijgen bij die transporten, bijvoorbeeld voor het verschepen van tanks. "Als dat gebeurt, wordt dat deel van de haven verklaard tot militair terrein. Dan nemen de minister van Defensie en de minister van Justitie van mij het gezag over voor die gebieden", aldus de burgemeester. Hij waarschuwde ook dat de transporten beperkingen met zich kunnen meebrengen voor de economische activiteiten in de haven.

President-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf verwacht geen grote problemen door de doorvoer van militair materieel. "We ontvangen nu al continu goederen en materieel vanuit NAVO-context. Eigenlijk is er wekelijks wel activiteit, De NAVO regelt daarvoor faciliteiten in het havencomplex en regelmatig komt hier groot materieel binnen. Dat zal heel efficiënt en vakkundig afgehandeld kunnen worden."