Elf jaar cel voor man uit Maastricht die echtgenote ombracht

Een 58-jarige man uit Maastricht is veroordeeld tot een celstraf van elf jaar voor het doden van zijn echtgenote. De man sloeg in september 2020 zijn vrouw met een hamer tweemaal op haar hoofd terwijl ze lag te slapen. Ook stak hij haar twee keer in haar hals.

Tijdens de zitting verklaarde de verdachte dat hij in een opwelling had gehandeld, schrijft 1Limburg. Zijn vrouw had volgens hem al maanden een affaire met een andere man en nam die man zelfs mee naar de echtelijke woning. Op 5 september ging het mis. "Ik was woest en raakte in een soort waas. Toen heb ik de hamer gepakt en heb ik haar met twee slagen achter elkaar tegen haar hoofd geslagen."

Na het doodslaan van zijn vrouw probeerde de Maastrichtenaar zichzelf van het leven te beroven. Dat mislukte en hij werd aangehouden. Tijdens onderzoek in de woning vond de politie afscheidsbrieven, die de verdachte schreef met het idee dat hij ook zou overlijden.

Doodslag

Het Openbaar Ministerie wilde dat de man veroordeeld zou worden voor moord en eiste een celstraf van 18 jaar. De rechter ging hier niet in mee en heeft de man veroordeeld voor doodslag.

Volgens de rechter was er geen sprake van voorbedachte raad omdat tussen het besluit om de vrouw van het leven te beroven en het daadwerkelijke uitvoeren een korte tijd zat. De man pakte een hamer en liep daarna in 21 seconden naar het slachtoffer.

Wel vindt de rechtbank dat de verdachte koelbloedig heeft gehandeld. "De verdachte werd hierbij gedreven door wraak omdat het slachtoffer een relatie had met een ander." Verder kreeg de rechtbank niet de indruk dat de verdachte oprecht berouw toonde.