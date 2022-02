Tweede Kamer doet onderzoek naar sociale veiligheid in eigen gebouw

Het bestuur van de Tweede Kamer heeft besloten dat er een "breed onafhankelijk onderzoek" naar de sociale veiligheid in het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedaan. Er worden al voorbereidingen getroffen en voor de zomer moet het onderzoek zijn afgerond.

In een brief aan alle "Kamerbewoners" schrijft Kamervoorzitter Bergkamp dat iedereen die in het Kamergebouw werkt een persoonlijke uitnodiging krijgt om eraan deel te nemen. Dat is wel vrijwillig, voegt ze daaraan toe.

Het bestuur van de Kamer scherpte vorig jaar het beleid rondom sociale veiligheid al aan. Maar het is voor het eerst dat er nu ook een onderzoek naar sociale veiligheid wordt gedaan.

Vertrouwenspersonen

Naar aanleiding van de BOOS-uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice schreef Bergkamp eind januari al een brief over de sociale veiligheid in het Kamergebouw. Ze wees iedereen die in het gebouw werkt onder meer op de vertrouwenspersonen die benaderd kunnen worden.

Oud-kandidaten vertelden in de aflevering van BOOS over juryleden Ali B, Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen: