Deze Russische legermacht heeft Oekraïne nu tegenover zich staan

Volgens Ruslandexpert Hubert Smeets worden in heel Oekraïne veel doelen getroffen, ook zonder duidelijke reden. "Dus niet alleen in het oosten of bij de Russische grens, maar ook in het westen", zegt Smeets in het NOS Radio 1 Journaal. "Een voorbeeld is de stad Oeman, waar een beroemd Joods monument is. Die is getroffen door een granaat of raket, maar onduidelijk is waarom: dat is een plaats die geen enkele militaire betekenis heeft."

Volgens Smeets is dat een aanwijzing dat de raketaanvallen mogelijk ook zijn bedoeld om angst te zaaien. "Er is niet alleen sprake van doelgerichte aanvallen op militaire doelen. Ook huizen van gewone mensen worden geraakt. Dus het is allemaal echt niet zo chirurgisch als Poetin en het Kremlin beweren."