Geen cel maar taakstraf na fataal bootongeluk op Nieuwe Maas

De rechter heeft een taakstraf van 240 uur opgelegd aan een schipper voor een fataal bootongeluk op de Nieuwe Maas in Rotterdam.

In augustus 2019 voer de schipper met een snelle rubberboot over een historische sloep. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Noordereiland. Twaalf opvarenden van de sloep sloegen overboord. Een Belgische vrouw kwam om het leven, twee anderen raakten zwaargewond.

Volgens de rechter heeft de schipper van de rubberboot, een 49-jarige man uit Werkendam, onvoorzichtig gevaren, meldt de regionale omroep Rijnmond. Door zijn snelheid was de boeg van zijn boot omhooggekomen, waardoor hij de historische sloep Piet Hein niet zag.

Geen voorrang

Volgens de rechter is het niet zo dat de schipper de maximumsnelheid overschreed, omdat die niet geldt op de Nieuwe Maas. Ook hoefde hij de sloep geen voorrang te geven, zoals justitie twee weken geleden op de zitting betoogde. Wel had de man zijn marifoon moeten afluisteren, waarop de schipper van de Piet Hein had aangekondigd dat hij de rivier ging oversteken.

Justitie had 22 maanden cel geëist. Maar de rechtbank vindt dat geen passende straf. De rechter wijst erop dat de schipper direct na het ongeluk drenkelingen uit het water heeft gehaald, contact met hen heeft onderhouden en volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek.

Oproep tot mildheid

Tijdens de zitting eerder deze maand riep ook een van de opvarenden van de sloep al op tot mildheid. "Ik denk dat iedereen voldoende gestraft is", zei zij. "Ik denk dat het beter is om iets voor het goede doel te doen of mensen te helpen. Daar bereik je veel meer mee dan 22 maanden cel eisen."