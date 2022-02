Twee nieuwe arrestaties in onderzoek naar supermarktruzie met Glennis Grace

De politie in Amsterdam heeft gisteren en dinsdag opnieuw twee mensen opgepakt in de zaak van de ruzie in een supermarkt in Amsterdam, waarbij ook zangeres Glennis Grace betrokken zou zijn geweest. Het gaat om een 15-jarige jongen en een man van 20 uit Amsterdam, zo meldt de politie.

De twee zijn wel weer op vrije voeten. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en "mishandeling met voorbedachten rade in vereniging" van personeelsleden van de supermarkt. Ze mogen voorlopig niet in de supermarkt aan de Westerstraat komen en mogen ook geen contact opnemen met personeelsleden van het filiaal.

Gewonde supermarktmedewerkers

De supermarktruzie speelde zich op zaterdagavond 12 februari af in een Jumbo-vestiging in het centrum van de hoofdstad. Volgens verschillende media had de zoon van Glennis Grace in de winkel een elektronische sigaret opgestoken en was hij daarop aangesproken door personeel.

Grace, die in het echt Glenda Batta heet, zou daarna samen met een vriend en de zoon op gewelddadige wijze verhaal zijn gaan halen bij het filiaal. Volgens de politie werden er "gewonde supermarktmedewerkers" aangetroffen. De zangeres, haar zoon en de vriend werden gearresteerd en moesten een paar dagen in de cel blijven. Ze zijn op vrije voeten, maar mogen zich net als de twee nieuwe verdachten niet in de buurt van de supermarkt ophouden.

Op Instagram meldde de zangeres dat ze "het onderzoek met vertrouwen tegemoet ziet, omdat ik weet dat ik geen strafbare feiten heb gepleegd".