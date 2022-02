Flitsbezorger in Gouda stapt naar de rechter om aan de gang te mogen

Flitsbezorger Flink stapt naar de rechter om aan de gang te mogen in Gouda. Het bedrijf heeft daar sinds 1 februari een pand aan de Nieuwehaven in de binnenstad en wilde komende maandag voor het eerst bezorgen. Maar de gemeente wijzigde vorige week het bestemmingsplan waardoor dat onmogelijk wordt.

"Ongehoord", zegt woordvoerder Stefan de Bruijn van Flink bij Omroep West. "Dat een gemeente zich zo opstelt ten opzichte van een nieuwe sector en een nieuw bedrijf dat zich in een gemeente wil vestigen. Zonder dat er ook maar een klacht aan ten grondslag ligt."

Darkstores aan banden

Flitsbezorgers liggen in Nederland op dit moment in veel gemeenten onder vuur. In Amsterdam en Rotterdam geldt al een verbod op nieuwe distributiecentra van de snelle bezorgdiensten, de zogenoemde darkstores. Ook andere gemeenten willen de groei van het aantal flitsbezorgers aan banden leggen.

Gouda doet dat op opvallende wijze. De gemeente bereidde in het geheim een voorbereidingsbesluit voor, waarmee het bestemmingsplan voor de Nieuwehaven kon worden gewijzigd. Daar is nu alleen nog maar detailhandel toegestaan. Een flitsbezorger zoals Flink geldt niet als detailhandel.

Er wordt gescheurd

"Een distributiemagazijn is niet gericht op klanten, heeft een gesloten uitstraling en draagt niet bij aan een levendige winkelstraat", aldus wethouder Thierry van Vugt (D66).

Omwonenden zijn blij met de stappen van de gemeente. Eén van hen, Syl Grootveld: "Zo'n darkstore betekent veel meer vrachtverkeer, 24/7 lossen, een groot aantal bezorgfietsers die op straat staan, dus geluidsoverlast en nog meer verkeersonveiligheid. Want er wordt gescheurd met die elektrische fietsen, het moet snel bezorgd."

Disproportioneel

"Men kiest voor disproportionele maatregelen en lijkt ook volstrekt niet geïnteresseerd in de maatregelen die Flink al heeft genomen om overlast en klachten te voorkomen', aldus woordvoerder De Bruijn van de flitsbezorger.

"Ook vanuit Gouda is er veel vraag naar onze dienstverlening. Wij staan klaar om ook hier van start te gaan."