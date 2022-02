Oekraïners: 'We wisten dat dit kwam, en vandaag is de dag'

In de vroege ochtend zijn Russische troepen vanaf drie kanten Oekraïne binnengetrokken. Er worden explosies gemeld in meerdere Oekraïense steden. Inwoners van Kiev, Kramatorsk en Charkov vertellen over de Russische inval.

"Als ze me roepen dan ga ik naar de oorlog, mijn land is het waard om voor vechten", zegt een inwoner van Kiev op straat tegen NOS-verslaggever Roel Pauw. "Ik ben er klaar voor, het belangrijkste is om nu niet in paniek te raken", zegt de man vastberaden.

Een vrouw in de Oekraïense hoofdstad is op weg naar haar werk. "Ik ben bezorgd, aan de andere kant: we wisten dat dit eraan zat te komen en vandaag is die dag", zegt ze. Dit is allemaal om het ego van Poetin te strelen en om zijn ambities waar te maken, daar is hij niet vanaf te brengen."

Als de sirenes klinken besluit de vrouw om de schuilkelder in te gaan. "Dat is inderdaad een goed idee, en waarschijnlijk ga ik dat ook doen."