Oorlog in Oekraïne: Zelensky kondigt staat van beleg af, aanvallen in hele land

Correspondent Lucas Waagmeester vanuit Washington zegt dat de kans heel groot is dat de VS "keiharde sancties" oplegt aan Rusland. "Ze hebben altijd gezegd dat ze snel en heftig reageren", zegt Waagmeester. President Biden belde vannacht met Zelensky. "Hij heeft gezegd dat de Amerikanen alles doen wat ze kunnen, van buiten het strijdtoneel om Rusland maximaal onder druk te zetten."

EU-president Michel en voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen kondigden nieuwe "zware sancties" aan die "grote gevolgen voor Rusland zullen hebben". Later vandaag wordt het sanctiepakket vastgesteld en kort daarna ingesteld, schrijven de EU-leiders in een verklaring. De EU zal Oekraïne ondersteunen met politieke, financiële en humanitaire hulp.

Schuilkelder

In Kiev klinkt op dit moment het luchtalarm en moeten inwoners naar schuilkelders. "We wachten af of we geëvacueerd worden of naar een schuilkelder moeten", zegt verslaggever Roel Pauw in het NOS Radio 1 Journaal vanuit de Oekraïense hoofdstad. Ook in Lviv, in het westen, is het luchtalarm te horen.

Volgens correspondent Geert Groot Koerkamp vanuit Moskou is het lastig in te schatten hoe groot de aanval is. "We zijn afhankelijk van de berichtgeving uit Oekraïne", zegt Groot Koerkamp. "De berichten daarover sijpelen binnen, maar we hebben geen zicht op wat er zich precies op de grond afspeelt. We weten niet wat er in de Donbas-regio gebeurt, waar Poetin zegt dat die militaire operatie plaats moet vinden."

'Bevrijden bezette gebieden'

In de Donbas-regio liggen de zogenoemde volksrepublieken Donetsk en Loegansk, die om Russische bijstand hebben gevraagd in hun strijd tegen het Oekraïense leger. Na Donetsk (DNR) kondigen nu ook milities van de Volksrepubliek Loegansk een aanval aan. Er wordt gesproken over het "bevrijden van de bezette gebieden". Eerder vanochtend liet de "volksmilitie van de DNR" op Telegram weten Oekraïense troepen langs de demarcatielijn aan te gaan vallen.

Nieuwsuur-verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Kramatorsk, in het deel van de regio Donetsk dat nog in Oekraïense handen is. Rond 06.30 uur was het op de plaats waar hij was rustig. Dennekamp zegt dat de aanvallen daar allemaal gericht lijken te zijn op het militaire vliegveld van Kramatorsk.

"Omdat het zo sporadisch is, lijkt het een heel gerichte aanval op infrastructuur, op satellietverbindingen", zegt hij. "In de stad is het verder rustig, maar je ziet ook wel paniek, mensen die weggaan en bij een geldautomaat staan mensen in de rij om geld op nemen."

Bekijk hieronder beelden van explosies Oekraïne: