'Oorlogsles' op school in Kiev: 'Kinderen niet bang maken, wel voorbereiden'

In de Oekraïense hoofdstad oogt het leven normaal, ook nu het crisis is in het oosten van het land. Mensen gaan naar hun werk, kinderen gaan naar school. In de avondspits staan er files en de restaurants zitten vol. De oorlog is ver weg, zo'n 700 kilometer naar het oosten. Maar in de hoofden van de mensen wonen spanning en angst.

Olga Timosjenko voelt de spanning in haar lijf. Ze was directeur van een school in Jevpatorija op de Krim, tot Rusland het schiereiland in het voorjaar van 2014 annexeerde. "De sfeer veranderde. Lesgeven in het Oekraïens mocht niet meer, de school moest Russisch worden", vertelt Timosjenko. Ze vertrok naar Kiev. "Ik had die school zelf opgebouwd, maar ik was bang dat me iets zou overkomen of dat ze me zouden oppakken en dat ik zou verdwijnen. Dat gebeurde toen met mensen die als pro-Oekraïne werden gezien."

Nu is ze directeur van districtsschool 309, een groot wit gebouw op de linkeroever van de Dnjepr. Ze ziet het als haar taak haar leerlingen voor te bereiden op wat mogelijk komen gaat. "In 2014 waren we in paniek, we wisten niet wat ons te wachten stond. Nu, na acht jaar oorlog, zijn we voorbereid. We weten wat we moeten doen." Naast haar bureau staat een rugzak, met een zaklantaarn en een zakmes, water en een radio.

Schuilkelder voor 1700 leerlingen

Aan de zijkant van de school gaat een trap naar beneden. Achter een stalen deur zit de technische ruimte. Althans, dat was het: afgelopen zomer is die gerenoveerd en omgebouwd tot schuilplaats voor de kinderen. "Want we voelen de dreiging van Rusland."

In de kelder is ruimte voor bijna 1700 leerlingen, elke klas heeft z'n eigen plek. Daarnaast is er een lokaal ingericht, voor militaire les. Aan de muur hangen wapens, er staat een kast met gasmakers en handgranaten en er is een schietbaan. Vanaf hun 15de krijgen de leerlingen hier van veteraan Vital Chekmeinov een soort militaire training. "We willen onszelf kunnen verdedigen. Daar draait het hier om", zegt hij.

De Defense of Ukraine-les is onderdeel van het curriculum. "We bereiden de jongens voor op het leger en leren de meisjes dat ze kunnen helpen, door zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij de medische dienst."

Zo zien de ruimtes eruit: