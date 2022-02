Nog veel onduidelijk over motief gijzelnemer Amsterdam

Er is nog veel onduidelijk over de achtergronden en het motief van de man die gisteravond urenlang een groep mensen gijzelde in de Apple Store in Amsterdam. De driehoek van burgemeester, officier van justitie en politie heeft tot dusver alleen naar buiten gebracht dat het gaat om een 27-jarige Amsterdammer, dat hij een strafblad heeft in verband met de Wet wapens en munitie, en dat ervan wordt uitgegaan dat hij alleen handelde.

In verschillende media komen nu iets meer details naar buiten over de 27-jarige man. AT5 en RTL Nieuws schrijven op basis van bronnen dat hij bezorger is voor Albert Heijn. Gisteravond stond een bezorgbus van de supermarktketen urenlang met de knipperlichten aan voor de ingang van de Apple Store. De gijzelnemer zou zich eerst bij Albert Heijn hebben gemeld, en daarna met de bezorgbus naar het Leidseplein zijn gereden.

Op de foto hieronder is de bus van Albert Heijn te zien: