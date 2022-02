Oud-directeur Kanjer Wens weer aangehouden na nieuwe informatie in zedenzaak

Voormalig directeur Peter V. van de stichting Kanjer Wens is opnieuw aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Twee weken geleden werd bekend dat hij verdachte is in een zedenzaak. Naar aanleiding van die publiciteit zijn nieuwe meldingen en aangiften tegen hem gedaan, waaruit volgens het OM blijkt dat hij voorwaarden van de rechter heeft overtreden.

De zaak speelt sinds juni vorig jaar. Toen werd V. opgepakt op verdenking van ontucht met twee minderjarige jongens. Die zou hebben plaatsgevonden in januari 2020 terwijl V. directeur was van Kanjer Wens, dat wensen van zieke kinderen vervult. Ook kwam een verdenking van ontucht van eerder naar boven uit het onderzoek, toen V. nog niet bij Kanjer Wens werkte.

De rechter besloot dat hij het verdere onderzoek in vrijheid af mocht wachten, maar legde hem wel enkele voorwaarden op. Zo mocht hij geen contact hebben met kinderen. Volgens het OM overtrad V. die voorwaarde en daarom werd hij in februari opnieuw opgepakt. Maar de rechter besloot dat hij toch weer vrij moest komen.

Derde arrestatie

Nu zegt het OM dat uit nieuwe informatie blijkt dat hij in november vorig jaar de voorwaarden van de rechter heeft overtreden. Hij zou toch weer contact hebben gehad met kinderen. Dat heeft geleid tot zijn derde aanhouding. Binnenkort wordt V. voorgeleid aan de rechter-commissaris die bepaalt of hij dit keer wel vast blijft zitten.

Een paar dagen na het nieuws over de aanhouding van V. besloot Kanjer Wens de stichting op te doeken. Het bestuur en de raad van toezicht oordeelden dat de kans zeer klein was "dat Kanjer Wens Nederland ooit weer dat gaat worden wat het nu is".