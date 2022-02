Diversiteit knelpunt bij lokale partijen, meeste raadsleden wit en man

De meeste gemeenteraden bestaan nog altijd grotendeels uit witte mannen met grijs haar. Ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn de kandidatenlijsten allesbehalve divers. Toch lijkt het bewustzijn over diversiteit de afgelopen jaren gegroeid. Veel gemeentelijke partijen hebben moeite om überhaupt genoeg kandidaten te vinden, blijkt uit onderzoek van EenVandaag en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Van de bijna duizend raadsleden die meededen aan het onderzoek zegt 45 procent dat hun gemeenteraad geen goede afspiegeling is van de lokale samenleving. Vier jaar geleden was dat 29 procent.

In de raden zitten verhoudingsgewijs veel minder mensen met een beperking, met een migratieachtergrond, lhbtiq+'ers en jongeren, zeggen ze. Jongeren die belangstelling hebben, haken volgens een raadslid af als ze horen wat de vergoeding is.

'Mevrouwtje'

Daarnaast hebben raadsleden uit ondervertegenwoordigde groepen last van de manier waarop ze vanwege hun identiteit bejegend worden. Zo zeggen bijvoorbeeld raadsleden met een migratieachtergrond, vrouwen en jongeren dat ze zich niet altijd geaccepteerd voelen, zowel door burgers (50 procent), raadsleden van andere partijen (57 procent) als door burgemeester of wethouders (45 procent).

Dat uit zich vooral in negatieve opmerkingen. Vrouwen worden "mevrouwtje" genoemd of gezien als een "huisvrouwtje dat politicus wil spelen". De meesten kregen steun van hun collega's, maar het wangedrag werd niet altijd serieus genomen. Dat leidde voor een van de ondervraagden tot het neerleggen van het raadslidmaatschap.

Geen animo

Raadsleden voelen de scheve verhoudingen als een gemis, maar 42 procent erkent dat een diverse samenstelling van de lijst ook dit jaar geen prioriteit was. Uit het onderzoek blijkt dat partijen moeite hebben om kandidaten te vinden en dat de samenstelling daardoor van ondergeschikt belang is. "Als je genoeg mensen gevraagd hebt en er geen animo is, dan ben je blij met diegenen die het wel aandurven", zegt een raadslid.

Van de grootste gemeenten vond 25 procent het lastig om geschikte kandidaten te vinden. In kleinere gemeenten ligt dat percentage met 54 procent veel hoger.

Niet alle raadsleden (29 procent) vinden een goede afspiegeling van de maatschappij per se nodig. Ze hebben het idee dat ze andere groepen zelf goed kunnen vertegenwoordigen. Een ander reageert: "Ik vind dat naïef. Je mist gewoon andere invalshoeken en bredere thema's in de raad."