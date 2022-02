Sancties tegen Rusland raken individuen nauwelijks

Een pakket aan strafmaatregelen gericht op Russische personen en bedrijven is het eerste Europese antwoord op de Russische militaire operatie in Oost-Oekraïne. Het betekent dat degenen tegen wie de sancties gericht zijn niet bij hun geld en bezittingen in Europa kunnen.

De Verenigde Staten zetten een soortgelijke stap. Daarnaast wil president Biden Rusland buitensluiten van de westerse financiële markten, een plan waar ook de Europese Unie mee bezig is. Dat zou betekenen dat Rusland in de VS en EU geen geld meer kan lenen.

Los hiervan heeft Duitsland aangekondigd dat de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 niet in gebruik wordt genomen. "Dat is een flinke stap", zegt energiedeskundige Lucia van Geuns bij The Hague Centre for Strategic Studies. "Zo'n besluit draai je niet makkelijk terug", terwijl Duitsland door het sluiten van kolen- en kerncentrales de komende tijd juist wel afhankelijker van gas wordt.

Ook Nederland zou komende winter gas uit deze pijpleiding krijgen, zegt Van Geuns, dus ook hier moet worden gekeken naar oplossingen voor de middellange termijn.

Het zijn al met al nog niet de verstrekkende economische sancties waarmee werd gedreigd, en Duitsland raakt ook zichzelf. Westerse landen willen zwaardere sancties boven de markt laten hangen om te proberen president Poetin van verdere stappen te weerhouden.