20.000 euro opgehaald voor kind dat verminkt raakte na bombardement Hawija

Een inzamelingsactie van programmamaker Danny Ghosen voor Omar (11), die in 2015 brandwonden over zijn hele gezicht opliep door de Nederlandse bombardementen in Hawija in Irak, heeft tot nu toe ruim 20.000 euro opgeleverd.

NPO2 zond maandagavond de documentaire Als De Bom Valt van Ghosen uit, over de gevolgen van het bombardement door een Nederlandse F-16 op een autobommenfabriek van IS in Hawija. Door dat bombardement kwamen zeker 70 burgers om het leven, en een aantal raakte zwaargewond.

Ghosen zegt dat na de uitzending veel mensen hem benaderd hebben met de vraag of ze Omar konden helpen, waarop hij besloot de inzamelingsactie op te zetten. In de documentaire zegt Omar dat hij "een nieuw gezicht" wil omdat hij erg gepest wordt, maar zijn ouders kunnen dat niet betalen.

Inmiddels is er dus ruim 20.000 euro opgehaald voor een operatie om de littekens in het gezicht van Omar te verwijderen. Het streefbedrag staat op 50.000 euro.

Schadevergoeding

Afgelopen weekend werd duidelijk dat een groep van elf Irakezen de Nederlandse staat heeft gedagvaard in verband met de schade die ze hebben geleden door de Nederlandse luchtaanval. Liesbeth Zegveld, de advocaat van de families, claimt dat de aanval onrechtmatig was. Omdat de aanval door Nederlandse F16-piloten werd uitgevoerd, eist Zegveld een individuele schadevergoeding voor de elf Irakezen van de Nederlandse staat.

Het vorige kabinet heeft vier miljoen euro ter beschikking gesteld voor wederopbouwprojecten in Hawija. Ook doet een commissie onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager op verzoek van Defensie onderzoek naar de toedracht van de aanval. Het rapport daarover wordt in de loop van dit jaar verwacht.