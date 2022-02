Wekdienst 23/2: NAVO-baas praat met Rutte • Eindrapport ingestorte tribune Goffertstadion

Wat heb je gemist?

De man die in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam urenlang mensen gegijzeld hield, is een 27-jarige Amsterdammer. Hij eiste voor 200 miljoen euro aan cryptovaluta. De man heeft een strafblad in verband met de Wet wapens en munitie. Het is onduidelijk of hij bekend was bij de ggz.

Bij binnenkomst in Apple Store, even na 17.30 uur, nam hij direct een klant in gijzeling. Rond 22.30 uur vroeg de gijzelnemer om water. Dat werd toegezegd door de politie, die een robot stuurde om het water te brengen. Toen de gijzelnemer naar buiten ging, zette zijn gijzelaar het op een lopen. De gijzelnemer ging er achteraan en werd door een auto van de Dienst Speciale Interventies (DSI) aangereden. Daarbij raakte hij zwaargewond, maar hij was wel aanspreekbaar.