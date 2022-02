Acht Oscars niet live uitgereikt tijdens ceremonie op tv

In een poging om het dalen van de kijkcijfers te stoppen, worden acht van de 23 Oscars dit jaar niet live uitgereikt tijdens de ceremonie die op televisie te zien is. Dat heeft de directeur van de Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, David Rubin, in een brief laten weten.

De acht Oscars worden op 27 maart een uur voordat de uitzending begint uitgereikt. Vervolgens worden de toespraken van de winnaars verkort getoond in de uiteindelijke uitzending. De acht categorieën waar het om gaat zijn: filmmontage, productieontwerp, geluid, make-up en haar, originele muziek en de drie Oscars voor korte films (animatie, speelfilm, documentaire). Rubin zegt dat hiermee meer ruimte komt voor komedie, filmclips en muziek tijdens de uitreiking.

Teruglopende kijkcijfers

De Oscars kampen al jaren met teruglopende kijkcijfers. In een poging die trend te keren, heeft de organisatie in het verleden met weinig succes maatregelen genomen. Zo werd in 2018 geprobeerd om een nieuwe categorie toe te voegen voor beste blockbuster. Dat werd uiteindelijk teruggedraaid na kritiek dat de Oscars een knieval maakten voor popcultuur. Ook vond men dat de riante recette van blockbusters al beloning genoeg was en dat het gala juist een moment was om de filmkunst te eren.

In 2019 werd ook al voorgesteld om de uitreiking van vier categorieën niet live uit te zenden. Toen zouden die categorieën tijdens de reclameblokken worden uitgereikt zodat de show niet langer dan drie uur zou duren. Uiteindelijk ging dat plan niet door na felle protesten van filmprominenten, onder wie Martin Scorsese.

Het western-drama The Power of the Dog van Netflix is dit jaar de grootste favoriet bij de Oscars. De moderne western heeft twaalf nominaties, waaronder ook die voor beste film.