Hoge Raad: acht jaar cel voor bedenker fatale overval op bejaarde

De chauffeur die in 2014 twee overvallers naar de woning van de bejaarde Mien Graveland (86) in Helmond bracht, heeft in hoger beroep terecht acht jaar cel gekregen, oordeelt de Hoge Raad. Met deze uitspraak is er een einde gekomen aan een langdurig juridisch gevecht.

Graveland werd op 29 augustus 2014 in haar eigen huis overvallen door twee mannen die zich voordeden als medewerkers van een energiebedrijf. Ze sloegen de vrouw en bonden haar met tiewraps vast aan een tafelpoot. Het slachtoffer werd pas uren later door haar zoon gevonden en overleed dezelfde dag nog in het ziekenhuis.

De chauffeur is volgens de rechters de bedenker van de overval. Hij had de overvallers verteld dat de oude vrouw veel geld in huis bewaarde. Hij reed hen naar haar huis en is ook weer met hen weggereden. De overvallers hadden een geldkistje meegenomen, wat hij heeft geopend, schrijft Omroep Brabant.

Volgens de advocaat van de chauffeur, die dus in cassatie ging, heeft hij zelf geen geweld gebruikt tegen de bejaarde vrouw en zou hij dus niet zo lang de cel in hoeven. Maar de Hoge Raad volgt het advies van de advocaat-generaal uit januari en komt tot de conclusie dat ook de chauffeur schuldig is aan de dood van Graveland.