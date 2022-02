Sancties tegen Rusland van VS en EU, 'wie denkt Poetin dat hij is?'

Redacteur Bureau Brussel Aïda Brands:

Hoewel EU-buitenlandchef Borrell zelf spreekt van een flink pakket, is het zeker nog niet alles wat de EU-landen kunnen doen. De EU wil graag nog wat overhouden om Rusland mee te raken als het land nog een stap verder gaat. Zo is de Russische toegang tot het internationale betalingsverkeer via het betalingssysteem Swift niet op de sanctielijst gezet. Ook de Russische president Poetin staat nog niet op de lijst.

De EU sluit niet uit deze sancties op een later moment alsnog in te voeren, want het is duidelijk dat voor de EU-leiders de maat vol is. De woorden diplomatie en de-escalatie zijn vandaag niet meer gebruikt. En dat is opvallend, want diplomatie staat aan de basis van de EU. Toch blijft de EU reactief en zal uiteindelijk Poetin bepalen hoe de situatie zich verder ontwikkelt.