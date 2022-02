Is oorlog in Oekraïne onvermijdelijk of is er nog een weg terug?

Waarom doet Poetin dit?

"Poetin doet nu eigenlijk alsof Oekraïne geen enkele bestaansrecht heeft, maar tot nu toe hebben ze daar gewoon een ambassade en erkennen ze Oekraïne. Nu past hij eenzijdig die grenzen aan", zegt Deen.

Met deze stap heeft Poetin juridisch gemaakt wat praktisch eigenlijk al het geval was, zegt diplomaat Robert Serry, die verbonden is aan het European Institute of Peace. "We wisten natuurlijk allang dat Rusland aanwezig was. Op verzoek van die twee republieken heeft hij ze nu erkend."

Serry was in 1992 de eerste Nederlandse ambassadeur in Kiev, nadat in 1991 de Sovjet Unie uit elkaar was gevallen en Oekraïne onafhankelijk was geworden. "Dit kan genoeg zijn voor hem. Dat is wat in de komende dagen zal blijken. Dan doet hij eigenlijk hetzelfde als wat hij heeft gedaan in Georgië en ook in Moldavië, waar je ook van die republieken hebt die door Rusland worden gesteund. En daarmee neemt hij misschien een soort herverzekering dat Oekraïne geen lid kan worden van de NAVO, omdat de NAVO dat meestal niet doet als er territoriale geschillen zijn. Maar het scenario dat het hierbij niet blijft en de oorlog begint in de Donbas is ook zeer wel denkbaar."

Hubert Smeets haalt nog even de toespraak van Poetin aan van gisteren en zegt dat Rusland het bestaansrecht van Oekraïne, historisch gezien, ontkent. Consequentie is dat Poetin zeggenschap heeft over Oekraïne en dat hij dat misschien gaat waarmaken. "Dat is een ouderwetse instelling, een imperialistische doelstelling. Dat is een manier van denken uit de 19e eeuw, die in deze 21e eeuw bloedlink is."