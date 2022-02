Lange gevangenisstraffen voor poging tot moord op Enschedese advocaat Schol

Twee mannen uit Hengelo zijn veroordeeld tot 18 en 23 jaar gevangenisstraf voor de aanslag op het leven van de Enschedese advocaat Schol in de Duitse plaats Gronau, in november 2019.

Die straf werd ook geëist door justitie. Volgens de rechtbank hebben de mannen de aanslag in opdracht gepleegd. Een sportschoolhouder die ontevreden was over de afwikkeling van een faillissement door Schol, wordt als opdrachtgever gezien, schrijft RTV Oost.

Advocaat Schol werd in november 2019 dicht bij zijn huis neergeschoten. Vanuit een langzaam rijdende Volkswagen Polo werden vijf kogels afgevuurd. Schol werd in het bovenbeen geraakt en kreeg een slagaderlijke bloeding. Zonder de snelle hulp van buurtbewoners zou hij aan zijn verwondingen zijn overleden.

De oudste verdachte, een man van 48, krijgt de hoogste straf. Hij wordt ook verdacht van het beschieten van een sportschool in het Twentse Losser, een maand voor de aanslag op Schol. Ook dat wordt gezien als een poging tot moord, omdat er op dat moment nog iemand binnen was.

Laffe daad

"De aanslag op Schol was een goed voorbereid en uitgevoerd plan", oordeelt de rechtbank. "Ze hadden geen greintje mededogen met het slachtoffer. Een laffe daad."

De beschieting vond nog geen twee maanden na de moord op advocaat Derk Wiersum plaats. "En opnieuw was de rechtsstaat in het geding. Ze hebben disrespect getoond richting de rechtsstaat. Daarnaast was de aanslag een extreem traumatische ervaring voor het slachtoffer", aldus de rechter.

In opdracht

Begin 2021 werden de twee Hengelose mannen aangehouden. Hun dna was aangetroffen in de Polo, de wagen die aan een van de twee verdachten kan worden gelinkt. Aan de bijrijderskant werden kruitsporen gevonden. En uit afgeluisterde gesprekken bleek dat ze meer wisten van de moordaanslag op Schol. Zo moest 'dat ding' weg. Later vertelde een van hen dat daarmee een wapen werd bedoeld.

Volgens de rechtbank hebben de verdachten ook meerdere malen het doelwit gevolgd en op de plek van de aanslag voorverkenningen gedaan met de auto die later ook bij de aanslag werd gebruikt.

Of de sportschoolhouder, de vermoedelijke opdrachtgever van de moordaanslag, ook nog hiervoor wordt vervolgd, is nog niet duidelijk.