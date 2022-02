Nord Stream 2 voorlopig niet in gebruik, naam Poetin niet op EU-sanctielijst

Duitsland legt het goedkeuringsproces voor Nord Stream 2 stil vanwege de Oekraïne-crisis. Bondskanselier Scholz heeft op een persconferentie gezegd dat de gloednieuwe gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland opnieuw zal worden beoordeeld vanwege de "fundamenteel" veranderde situatie.

Hij doelde op het besluit van president Poetin om de pro-Russische republieken Donetsk en Loegansk te erkennen en er Russische militairen heen te sturen. "Dit is het moment voor de internationale gemeenschap om eensgezind te reageren op deze onbegrijpelijke en onwettige daad van de Russische president." Minister Habeck van Economische Zaken zei dat de Duitse gasvoorziening niet in gevaar komt. Wel houdt hij al op korte termijn rekening met prijsstijgingen.

Nord Stream 2 lag al onder vuur; zowel de VS als landen in Europa vinden dat Europa door de gaspijpleiding te afhankelijk wordt van gasleveringen uit Rusland. Duitsland is voor een kwart van zijn energie al afhankelijk van aardgas, de helft daarvan komt uit Rusland. De behoefte aan gas zal de komende jaren toenemen, omdat zeker drie kerncentrales zullen sluiten en het gebruik van kolen wordt afgebouwd.

Verstrekkende sancties

Het besluit van Scholz staat los van eventuele sancties van de EU aan het adres van Rusland die mogelijk later vandaag nog zullen volgen. De ministers van Buitenlandse Zaken beslissen vanmiddag in Parijs hoe het sanctiepakket eruit zal zien.

Een aantal mogelijke strafmaatregelen van de ontwerplijst die de Europese Commissie heeft opgesteld is uitgelekt. Daarop staan 27 inwoners van Donetsk en Loegansk en 351 leden van het Russische parlement. Deze parlementsleden zouden voor erkenning van deze gebieden hebben gestemd. Mogelijk komen er ook sancties tegen de commandanten van de Russische troepen die het Kremlin naar Donetsk en Loegansk heeft gestuurd.

Persbureau DPA hoorde van diplomaten dat er ook bedrijven op de lijst staan en dat de handel in Russische staatsleningen wordt verboden. Als de lidstaten met het voorstel van de Europese Commissie instemmen, worden de vermogens in Europa van de genoemde personen en bedrijven bevroren en mogen er met hen geen zaken meer worden gedaan. Daarnaast geldt voor hen een inreisverbod voor de hele EU. Ook vervallen voor bedrijven in Donetsk en Loegansk de vrijhandelsafspraken die de EU met Oekraïne heeft gemaakt.

'Poetin niet op de lijst'

Daarmee zijn volgens DPA niet alle sanctiemogelijkheden benut. Sancties tegen de Russische energiesector en een uitvoerverbod voor hoogwaardige technologie naar Rusland worden ingezet als Rusland de actie in Oekraïne verder doorzet.

De naam van president Poetin zou niet op de lijst staan. Over zijn naaste medewerkers zegt DPA niets.