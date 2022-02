Woningen gezocht voor bewoners van verwoeste appartementen Kaag

Gisteravond was er een bewonersbijeenkomst in de Hervormde Kerk van Kaag. Daar kwamen zo'n zestig mensen op af.

"Er werd spontaan een woning aangeboden door een particulier", zegt de gemeentewoordvoerder. "Daar zijn wij heel blij mee, want in ieder geval de komende tijd kan daar een huishouden wonen."

Volgens de woordvoerder heerst er een enorme gemeenschapszin bij de Kaagers. "Mensen willen helpen en vroegen ook of er behoefte is aan kleding, handdoeken en eten."

De dertig bewoners die zondagavond uit het pand werden gehaald, zijn ondergebracht bij familieleden of in Hotel Orion in Kaag. Hoelang dit nodig is, weet de gemeente nog niet.

Oorzaak brand nog onbekend

De politie beveiligt sinds zondagavond het uitgebrande appartementencomplex zodat niemand er bij kan. Vandaag start het forensisch onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarover is nog niets bekend.

Zodra het onderzoek is afgerond, huurt de gemeente een beveiligingsbedrijf in om te waken over de achtergelaten spullen van bewoners. Onderzoek moet uitwijzen of het gebouw ooit weer bewoond kan worden of moet worden gesloopt.

Bij de brand kwam één oudere bewoner om het leven.