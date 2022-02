Amerikanen in VN-Veiligheidsraad: 'We moeten nu niet wegkijken'

De Oekraïense president Zelensky sprak vannacht zijn volk toe. "Wij zijn niet bang", zei hij en "we geven niets weg aan niemand". Hij zei dat zijn land op een vreedzame oplossing uit is en nu duidelijke en effectieve steunbetuigingen nodig heeft van zijn partners. "Het is heel belangrijk dat we nu gaan zien wie echt een vriend en partner van ons is en wie bereid zijn om Rusland met meer dan alleen woorden bang te maken."

Ook de EU heeft Rusland sancties opgelegd, maar het is nog onduidelijk wat voor sancties dat zijn. Premier Rutte sprak gisteravond in Jinek van een beperkt pakket, gericht tegen Russen die betrokken zijn bij het besluit om tot erkenning over te gaan en tegen de machtshebbers in Donetsk en Loegansk. Hij noemde dit "een voorwaarschuwing" aan Poetin voor het geval hij overgaat tot een echte invasie van Oekraïne. Dan ligt er een "massief pakket sancties" klaar.