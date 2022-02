Wekdienst 22/2: Topoverleg over Oekraïne in Washington • Waar wordt Dave De K. berecht?

Goedemorgen! De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken ontvangt zijn Oekraïense ambtgenoot Kuleba in Washington D.C. en in Almelo doet de rechter uitspraak over de mislukte moordaanslag op advocaat Philippe Schol.

We beginnen met het weer: Vanochtend is het op de meeste plaatsen zonnig en het wordt 9 of 10 graden. Vanmiddag trekt regen over het land bij een matige tot vrij krachtige westenwind.