Poetin stuurt militairen naar Donetsk en Loehansk voor 'vredesmissie'

De Russische president Poetin heeft een 'vredesmissie' aangekondigd in de Oekraïense afvallige regio's Donetsk en Loehansk. "De strijdkrachten worden geïnstrueerd om de vrede daar te handhaven", zegt Poetin.

Dat betekent dat Rusland militair actief wordt in Oekraïne. Eerder vanavond erkende Poetin de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk (DNR) en Loehansk (LNR). In een verklaring schrijft het Kremlin dat de vredesmissie volgt na een verzoek van de DNR en LNR.

Het is nog onduidelijk wanneer Rusland militair actief wordt in Oost-Oekraïne en hoe groot de omvang van de militaire inzet zal worden. Op Telegram circuleren beelden van militaire colonnes die onderweg zouden zijn naar de regio.

Grootschalige invasie

Rusland heeft sinds het uitbreken van de oorlog in Oost-Oekraïne in 2014 altijd ontkend betrokken te zijn bij het conflict. Berichten over militaire betrokkenheid bij het conflict werden de afgelopen jaren ontkend.

Rusland heeft naar verluidt ruim 150.000 militairen rond Oekraïne samengetrokken. Volgens westerse inlichtingendiensten zijn zij daar gestationeerd voor een grootschalige invasie van Oekraïne. Onder meer Nederland riep inwoners de afgelopen dagen op Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten vanwege de oorlogsdreiging.

NAVO-chef Jens Stoltenberg achtte gisteren het risico van een grootscheepse Russische aanval op Oekraïne "zeer, zeer groot". Rusland zou niet alleen de Donbas willen binnenvallen, maar ook de Oekraïense hoofdstad Kiev willen omsingelen.

Op deze kaart zie je dat maar een deel van de oblasten (provincies) door de separatisten wordt bestuurd: