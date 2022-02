Bezorger zwaar mishandeld in Hoogvliet na onenigheid over pakketje

In Hoogvliet is een pakketbezorger zwaargewond geraakt nadat hij door een man was mishandeld. Er zou onenigheid zijn ontstaan over een pakketje. De verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden.

De toestand van de pakketbezorger is zorgwekkend, zegt de politie. De 42-jarige Rotterdammer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte is de ontvanger van het pakketje, zegt de politie. Waar de onenigheid precies over ging is nog onduidelijk.