Kiev ontkent sabotageactie in Rusland, 'Volksrepublieken' vragen Poetin erkenning

Het verzoek van de volksrepublieken kwam kort voor een bijeenkomst van de Russische Veiligheidsraad. Daarin zeiden verschillende ministers voorstander te zijn van erkenning. Poetin benadrukte in die bijeenkomst dat zo'n erkenning er niet toe zal leiden dat de regio's door Rusland zullen worden geannexeerd.

Poetin zal later vandaag beslissen of de volksrepublieken erkend moet worden, zei hij aan het einde van de bijeenkomst.

Nieuw topoverleg

De vrees voor een verdere escalatie van het conflict rond Oekraïne is groot bij Westerse landen. De Amerikaanse vicepresident Harris noemde de kans op een oorlog gisteravond reëel. En ook de Britse minister van Defensie Truss zei vandaag na een overleg met NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg, dat het Verenigd Koninkrijk en zijn bondgenoten rekening houden met een worstcasescenario.

Toch is er nog hoop op een diplomatieke oplossing. Donderdag ontmoeten de Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar in Genève. Deze week wordt gewerkt aan een nieuwe topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse president Biden.

De Franse president Macron had gisteren twee telefoongesprekken met Poetin. Daarna belde hij ook met Biden. Volgens een Franse adviseur vroeg Biden na dat gesprek of Macron Poetin een voorstel wilde doen voor een nieuwe ontmoeting. Voorwaarde voor een nieuw gesprek is volgens het Elysée dat er geen Russische invasie komt de komende dagen.

Het Kremlin ontkent dat een ontmoeting dichtbij is. Die zou weliswaar snel opgezet kunnen worden, maar volgens een woordvoerder is het "voorbarig" om nu al over plannen voor een gesprek tussen Biden en Poetin te praten.

Oekraïne juicht een ontmoeting tussen Biden en Poetin toe, maar wil zelf ook een plek aan tafel. "Niemand kan dit oplossen zonder ons. Alles moet gebeuren met onze deelname", zei de Oekraïense veiligheidsadviseur Danilov.

Diplomatieke overleggen gaan door

Vanmiddag belt de Duitse bondskanselier Scholz met Poetin. En ook de Franse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken voeren overleg.

Vandaag komt in Rusland de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar. Naar verwachting geeft Poetin daarna een toespraak. Daarna zou hij dus nog bellen met de Duitse bondskanselier Scholz.