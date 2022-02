Podcast De Dag: de magie van latenightshows

Latenightshows zijn in de VS al jaren een ijkpunt in de televisieavond. Miljoenen televisiekijkers stemmen na 23.00 uur af op hun favoriete programma, waar met energie en humor de actualiteit van de dag wordt doorgenomen. In Nederland gaat De avondshow met Arjen Lubach van start, een talkshow in de stijl van die Amerikaanse latenightprogramma's.

Op1-verslaggever Thomas van Groningen is groot fan van het genre en zorgt dat hij bij iedere reis naar Amerika zeker bij één zo'n programma in het publiek kan zitten. In podcast De Dag vertelt hij over zijn liefde voor de late night en wat de shows volgens hem zo goed maken.

Reageren? Mail dedag@radio1.nl