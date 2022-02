Dode en zwaargewonde aangetroffen in Almere

De politie van Almere heeft vanochtend vlak voor 08.30 uur twee personen aangetroffen bij een fietspad in Homeruskwartier, een wijk van stadsdeel Almere-Poort. Een persoon was overleden, de andere persoon leefde nog, maar was "slecht aanspreekbaar" en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Over de identiteit van de overledene wil de politie geen uitspraken doen. Ook is niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf, zegt een woordvoerder van Politie Flevoland.

Agenten doen onderzoek naar wat zich precies bij het fietspad heeft afgespeeld.