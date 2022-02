Uitgebrand complex Kaag te instabiel, zoektocht naar vermiste uitgesteld

De grote brand in het appartementencomplex aan de Beatrixlaan in Kaag heeft twintig woningen verwoest, meldt de brandweer. "De bewoners kunnen niet meer terugkeren naar hun woningen", zegt een woordvoerder tegen Omroep West. Ook een op de begane grond gevestigd restaurant kan als verloren worden beschouwd.

Eén bewoner van het appartementencomplex wordt nog vermist. Het gaat om een oudere man. "We vrezen het ergste voor hem", zegt de woordvoerder van de brandweer. "Het pand is zo instabiel dat we niet naar binnen kunnen. Daarom komt er later vandaag waarschijnlijk een kraan of hoogwerker bij het gebouw te staan om de man te lokaliseren."

De brand brak gisteravond rond 21.30 uur uit. Om 02.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Dertig bewoners werden geëvacueerd. Niemand van hen raakte gewond. De bewoners zijn ondergebracht in een hotel in de buurt. "Voor deze mensen moet nu opvang worden gezocht", laat de brandweer weten.

'Ik heb alleen nog wat ik bij me had'

Een van de bewoners kan nog nauwelijks geloven wat haar de afgelopen uren is overkomen. "Het moet nog landen, dat je niks meer hebt. Je spullen niet, niks meer. Dat is zo verschrikkelijk", zegt ze.

"Kleine dingen die voor anderen totaal geen waarde hebben, maar voor mij wel. Zoals kleine dingen die ik van mijn oma heb gekregen. Ik heb niks mee kunnen nemen. Ik heb alleen nog wat ik bij me had, voor de rest niks."