Vuurzee in appartementencomplex Essen, drie gewonden

Bij een grote brand in een flatgebouw in de Duitse stad Essen zijn zeker drie mensen gewond geraakt door het inademen van rook. Zo'n honderd mensen moesten worden geëvacueerd.

Het is nog niet bekend hoe de uitslaande brand is ontstaan. Wel is duidelijk dat door de zware wind van afgelopen nacht de vlammen fel oplaaiden.

Het gebouw is grotendeels verloren gegaan: