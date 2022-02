Wekdienst 21/2: Medaillewinnaars gehuldigd • Trump lanceert eigen sociaal medium

Goedemorgen! In het Hilton Hotel in Amsterdam worden de Nederlandse medaillewinnaars uit Peking gehuldigd. En Donald Trump lanceert een app die een alternatief voor Twitter moet vormen.

Er staat vandaag opnieuw een vlagerige westenwind met aan de kust kans op zeer zware windstoten. Het regent bij 7 tot 9 graden. Morgen staat er flink minder wind, er trekt in de middag nog wel wat regen over. Woensdag is het droog bij een middagtemperatuur van 9 graden