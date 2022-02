EU: Rusland afgesneden van financiële markten als het Oekraïne binnenvalt

Rusland zal worden afgesneden van internationale financiële markten als het Oekraïne binnenvalt. Dat heeft Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, gezegd. Daarnaast zal het land de toegang tot essentiële goederen uit Europa worden ontzegd.

"Rusland zal in principe worden afgesneden van de internationale financiële markten", zei Von der Leyen tegen de Duitse omroep ARD. Ze voegde toe dat de verdere sancties betrekking zullen hebben op "alle goederen die wij maken en die Rusland dringend nodig heeft om zijn economie te moderniseren, en waarvoor het zelf geen vervanging heeft".

Het is de eerste keer dat het Westen details geeft over economische sancties tegen Rusland, als het tot een inval komt. Westerse leiders en de NAVO vrezen al langere tijd voor een invasie, maar tot nu toe lieten zij zich nog niet uit over de details van de afgesproken maatregelen.

Volgens Von der Leyen zullen sancties pas na een eventuele inval worden opgelegd en niet eerder, zoals de Oekraïense president Zelensky had geopperd. "De stap naar sancties is enorm en heeft zoveel gevolgen, dat we Rusland altijd de kans moeten geven om terug te keren naar de onderhandelingstafel", aldus de EU-baas.

Mogelijke top

Eerder op zondag belden de Franse president Macron en zijn Russische ambtgenoot Poetin voor tweede keer met elkaar. De twee hadden bijna een uur contact, bevestigde het Franse Elysée. Daarnaast belde Macron met de Amerikaanse president Biden.

Biden en Poetin staan beiden open voor een topoverleg over de diplomatieke situatie rond Oekraïne, meldde het Elysée na afloop. Maar dat kan wat Frankrijk betreft alleen doorgaan als er geen invasie komt. Komende donderdag zullen de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS en Rusland hierover overleg hebben.

Harris spreekt van reële kans op oorlog

Ook de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris liet zich zondagavond laat uit over de diplomatieke spanningen. Zij noemde de kans dat er een oorlog uitbreekt reëel. "We hebben het hier over een potentiële oorlog in Europa", zei de vicepresident. "We moeten de betekenis daarvan op ons in moeten laten werken."

De Amerikaanse ambassade in Rusland heeft Amerikaanse burgers ondertussen gemaand tot voorzichtigheid. De ambassade adviseert Amerikanen op Russische bodem om een evacuatieplan klaar te hebben en daarbij niet uit te gaan van hulp van de ambassade.

CNN: opdracht tot invasie al gegeven

Verschillende Amerikaanse media schrijven ondertussen over een eerdere uitspraak van Biden. De Amerikaanse president zei vrijdag dat Moskou al besloten zou hebben om tot een invasie over te gaan. Volgens media zoals CNN en The New York Times is die claim gebaseerd op informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten. CNN meldt dat de opdracht tot een invasie aan bevelhebbers zelfs al zou zijn gegeven.

Gisteren stelde de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, ook al dat het risico op een grootscheepse Russische aanval op Oekraïne "zeer, zeer groot" is.

Het Kremlin ontkent op zijn beurt dat er invasieplannen zijn. Volgens Moskou is er sprake van militaire oefeningen op verschillende plaatsen langs de grens met Oekraïne.

Rusland en de VS zijn verwikkeld in een informatie-oorlog. Volgens Washington wil Rusland Oekraïne binnenvallen. Moskou noemt dat nepnieuws.